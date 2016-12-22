meteoinfo.ru Гидрометцентр России: О погоде - из первых рук. Задать вопрос
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Английская версия сайта
Новости погоды, метеопрогнозы, информация об опасных явлениях, климатические изменения, навигация по сайту
 
Прогнозы
Страна
 Область
 Станция (город)
Поиск города     Фактическая погода     Климат городов     RSS

Прогноз на неделю

 Четверг
22 декабря		  Пятница
23 декабря		  Суббота
24 декабря		  Воскресенье
25 декабря		  Понедельник
26 декабря		  Вторник
27 декабря		  Среда
28 декабря
Температура ночью     -3..-1  -3..-1  -4..-2  -7..-2  -5..0  -2..3
Температура днём  -1..1  -3..-1  -1..1  -2..0  -4..1  -2..3  -1..4
Погода              
 днём облачно, местами небольшие осадки, слабый гололед, гололедица  гололедица; ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед; днём облачно, небольшие осадки  облачно, местами гололедица; ночью небольшой снег, местами туман, гололед; днём местами небольшие осадки  облачно, небольшой снег, гололедица  облачно, снег  облачно, осадки  Облачно, небольшой дождь
Ветер  днём западной четверти 3-8 м/с  ю-з 5-10 м/с  западный 5-10 м/с  ю-з 5-10 м/с  ю-з 6-11 м/с  ю-з 6-11 м/с  C-З, 5 м/с
Атмосферное давление ночью  ⁄  днем, мм рт.ст.  755  ⁄  756  755  ⁄  752  748  ⁄  750  747  ⁄  742  740  ⁄  736  731  ⁄  738  736  ⁄  745

*статус информации: черным шрифтом показан официальный прогноз, серым шрифтом выделены дополнительные параметры, рассчитанные автоматически

График с автоматизированным прогнозом



*статус информации: прогноз рассчитан автоматически (о статусе данной информации)

Страница была обновлена 22.12.2016 в 11:35(моск.врем.)
 
 