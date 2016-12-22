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Прогноз на неделю Четверг

22 декабря Температура ночью -3..-1 -3..-1 -4..-2 -7..-2 -5..0 -2..3 Температура днём -1..1 -3..-1 -1..1 -2..0 -4..1 -2..3 -1..4 Погода днём облачно, местами небольшие осадки, слабый гололед, гололедица гололедица; ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед; днём облачно, небольшие осадки облачно, местами гололедица; ночью небольшой снег, местами туман, гололед; днём местами небольшие осадки облачно, небольшой снег, гололедица облачно, снег облачно, осадки Облачно, небольшой дождь Ветер днём западной четверти 3-8 м/с ю-з 5-10 м/с западный 5-10 м/с ю-з 5-10 м/с ю-з 6-11 м/с ю-з 6-11 м/с C-З, 5 м/с Атмосферное давление ночью ⁄ днем, мм рт.ст. 755 ⁄ 756 755 ⁄ 752 748 ⁄ 750 747 ⁄ 742 740 ⁄ 736 731 ⁄ 738 736 ⁄ 745

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Страница была обновлена 22.12.2016 в 11:35(моск.врем.)