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Прогноз на неделю
*статус информации: черным шрифтом показан официальный прогноз, серым шрифтом выделены дополнительные параметры, рассчитанные автоматически
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|Четверг
22 декабря
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|Пятница
23 декабря
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|Суббота
24 декабря
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|Воскресенье
25 декабря
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|Понедельник
26 декабря
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|Вторник
27 декабря
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|Среда
28 декабря
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|Температура ночью
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|-3..-1
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|-3..-1
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|-4..-2
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|-7..-2
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|-5..0
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|-2..3
|Температура днём
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|-1..1
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|-3..-1
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|-1..1
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|-2..0
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|-4..1
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|-2..3
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|-1..4
|Погода
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|днём облачно, местами небольшие осадки, слабый гололед, гололедица
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|гололедица; ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед; днём облачно, небольшие осадки
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|облачно, местами гололедица; ночью небольшой снег, местами туман, гололед; днём местами небольшие осадки
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|облачно, небольшой снег, гололедица
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|облачно, снег
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|облачно, осадки
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|Облачно, небольшой дождь
|Ветер
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|днём западной четверти 3-8 м/с
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|ю-з 5-10 м/с
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|западный 5-10 м/с
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|ю-з 5-10 м/с
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|ю-з 6-11 м/с
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|ю-з 6-11 м/с
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|C-З, 5 м/с
|Атмосферное давление ночью ⁄ днем, мм рт.ст.
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|755 ⁄ 756
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|755 ⁄ 752
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|748 ⁄ 750
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|747 ⁄ 742
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|740 ⁄ 736
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|731 ⁄ 738
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|736 ⁄ 745
График с автоматизированным прогнозом*статус информации: прогноз рассчитан автоматически (о статусе данной информации)
Страница была обновлена 22.12.2016 в 11:35(моск.врем.)