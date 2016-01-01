Гидрометеорологический бюллетень: Прогноз важнейших гидрометеорологических явлений. Прогноз по Москве и области.

﻿ PDF-версия бюллетеня Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Федеральное государственное бюджетное учреждение

“ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”



ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 357 22 декабря 2016 г. ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 23 декабря. В Мурманской области сильная гололедица, ветер на побережье 18-23 м/с. В Коми сильный снег, метель, ветер до 17 м/с, гололед, налипание мокрого снега. В Ненецком автономном округе ночью сильный снег, метель, гололед, ветер на побережье до 25 м/с. В горах Краснодарского края, Адыгеи (выше 1500 м), Чеченской Республики, Ингушетии (выше 2000 м), Северной Осетии, Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана лавиноопасно. В Кемеровской области, Алтайском крае сильный снег, метель, на дорогах гололедица. В горах Республики Алтай ветер до 25 м/с, лавиноопасно. В Приморском крае в южной половине сильный снег, ветер на побережье 25-30 м/с, метель, на дорогах гололедица, снежный накат.На Сахалине ночью ветер 17-22 м/с.

23-24 декабря. Сильный мороз 23 декабря в Уральском федеральном округе, Омской области, 23-24 декабря в центральных районах Красноярского края, в Новосибирской (температура ночью -45…-40°), Томской (-51…-46°) областях. 23 декабря в Удмуртии, Уральском федеральном округе, 23-24 декабря в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, 24 декабря в Республике Алтай аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-19°.

23-25 декабря. На Курильских островах ночью 23 декабря на юге сильные осадки, ветер 23-28 м/с, 24-25 декабря 17-22 м/с.

24 декабря. В Карелии осадки, при снеге метель, ветер у водоемов 17-22 м/с. В Пермском крае сильный снег, метель, ветер до 18 м/с. На юге Камчатского края снег, метель, ветер 17-22 м/с.

25 декабря. В Калининградской области сильные осадки, ветер 18-23 м/с. В Чукотском автономном округе снег, метель, ветер 23-28 м/с. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 23 декабря. Ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, туман, слабый гололед, гололедица, температура в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем облачно, местами небольшие осадки, туман, гололед, гололедица, температура в Москве -1...1°, по области -3...2°. Ветер западный 5-10 м/с.

24 декабря. Облачно. Ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки; местами туман, гололед. Температура ночью в Москве -3…-1°, по области -5…0°, днем в Москве -1…1°, по области -3…2°. Ветер западный 5-10 м/с. Гололедица. 25 декабря. Облачно. Небольшой снег. Температура ночью в Москве -4…-2°, по области -7…-2°, днем в Москве -2…0°, по области -5…0°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Гололедица.

26 декабря. Облачно. Снег. Температура ночью -7...-2°, днем -4...1°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

27 декабря. Облачно. Осадки. Температура ночью -5...0°, днем -2...3°. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Ветер юго-западный 6-11 м/с. ОКЕАНЫ И МОРЯ В Атлантическом океане, к югу от о.Гренландия до 50° с.ш., ветер западный 27-32 м/с, высота волн 6-10 м. На Баренцевом море ветер южный 15-20 м/с, высота волн 4-7 м. На Норвежском море ветер юго-западный 25-30 м/с, высота волн 5-9 м. На Северном море ветер юго-западный и западный, 12-17 м/с с порывами 25 м/с, высота волн 2-5 м. На Балтийском море ветер юго-западный 10-15 м/с с порывами до 20 м/с, высота волн 1-3 м; в северной части Ботнического и восточной части Финского заливов лед. На Черном море ветер северной четверти 2-5 м/с, высота волн до 1 м. На Азовском море ветер северный 1-3 м/с, высота волн менее 0,5 м; в Таганрогском заливе лед. На Каспийском море ветер западный 2-7 м/с, высота волн менее 1 м; на севере моря вдоль побережья лед.

В Тихом океане к юго-востоку от Курильских островов до 170° в.д., ветер северо-западный 17-22 м/с, высота волн 3-6 м. На Беринговом море ветер западной четверти 10-15 м/с, высота волн 1-3 м; на севере моря лед. На Охотском море ветер северо-западный 10-15 м/с с порывами до 20 м/с, высота волн 1-3 м; на западе и севере моря лед. На Японском море ветер южной четверти 15-20 м/с, высота волн 2-5 м. 22 декабря в 9 ч мск тропический шторм «NOCK-TEN» на западе Тихого океана находился в районе с координатами 9,4° с.ш., 137,9° в.д., максимальная скорость ветра 20 м/с, порывы до 30 м/с. 23 декабря в 9 ч мск ожидается в районе с координатами 11,7° с.ш., 132,1° в.д., максимальная скорость ветра 28 м/с, порывы до 40 м/с.

22 декабря в 9 ч мск тропический шторм «YVETTE» на юге Индийского океана (Южное полушарие) находился в районе с координатами 14,4° ю.ш., 114,4° в.д., максимальная скорость ветра 20 м/с. 23 декабря в 9 ч мск ожидается в районе с координатами 14,8° ю.ш., 116,1° в.д., максимальная скорость ветра 20 м/с. РЕКИ, ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА За прошедшие сутки в гидрологическом режиме рек России существенных изменений не произошло. Остаются свободными ото льда водохранилища на Верхнем Енисее, Иркутское водохранилище на Ангаре, а также озеро Байкал. На Енисее от с.Казачинское до пгт.Стрелка и Ангаре в ее нижнем течении сохраняется движение шуги по поверхности водного потока.

ОБЗОР И ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

ИНФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ГЕОФИЗИКИ 21 декабря. Вспышечная активность Солнца была низкой, геомагнитное поле по данным среднеширотных станций от неустойчивого с отдельными активными периодами до слабо возмущенного, по данным высокоширотных станций от умеренно возмущеннного до сильно возмущенного., радиационная обстановка невозмущенной. По данным МУГМС, срывы КВ-радиосвязи зарегистрированы на трассах Кольского полуострова в 02, 04-05, 08, 17-18, 20-21, 23 ч мск, на трассах северного и восточного направлений в 00-01, 05-09, 12-13, 15, 18, 20, 23 ч мск, на трассах южного направления в 02-03, 05, 09, 11-12, 17-21, 23 ч мск.

22-23 декабря. Вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле 22 декабря слабо возмущенным, 23 декабря неустойчивым, радиационная обстановка невозмущенной. Ожидаются срывы КВ-радиосвязи в отдельные часы суток.

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