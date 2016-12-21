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БЮЛЛЕТЕНЬ ОПАСНЫХ И КОМПЛЕКСОВ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ № 357 22 декабря 2016 г. 1. Северо-Западный федеральный округ. 22 декабря в Мурманской области снег, сильная гололедица, на побережье ветер 17-22 м/с. 22-23 декабря в Ненецком автономном округе снег (22 декабря сильный), метель, ветер 17-22 м/с (22 декабря до 24 м/с).

2. Приволжский федеральный округ. 22 декабря в Удмуртии аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. 24 декабря в Пермском крае сильный снег.

3. Южный федеральный округ. 22 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи выше 1500 м лавиноопасно.

4. Северо-Кавказский федеральный округ. 22 декабря в горах Чеченской Республики, Ингушетии выше 2000 м, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Дагестана лавиноопасно.

5. Уральский федеральный округ. В Челябинской области 22-23 декабря аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более, 23 декабря в низинах сильный мороз (температура ночью и утром -40…-35°).

6. Сибирский федеральный округ. 22 декабря на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края снег, метель, ветер 25-30 м/с. В горах Республики Алтай лавиноопасно. 23 декабря в южных районах Красноярского края, в Хакасии сильный снег. 23-24 декабря сильный мороз в Новосибирской (температура ночью -45…-40°), Томской (-51…-46°) областях. 22-24 декабря в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, 24 декабря в Республике Алтай аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9-19°.

7. Дальневосточный федеральный округ. 23 декабря в Приморском крае на юго-востоке сильный снег, метель, на побережье ветер 23-28 м/с. 23 декабря на Сахалине, 24 декабря на юге Камчатского края снег, метель, ветер 17-22 м/с. На Курильских островах 23 декабря на юге сильные осадки, 23-25 декабря ветер 17-22 м/с (23 декабря до 28 м/с). 24-25 декабря в Чукотском автономном округе снег, метель, ветер 23-28 м/с.

ФАКТИЧЕСКИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ И ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ с 8 ч мск 21.12.2016 г. до 8 ч мск 22.12.2016 г. 1. Северо-Западный федеральный округ. 21 - ночью 22 декабря на побережье Ненецкого автономного округа ветер до 27 м/с, Мурманской области до 25 м/с.

2. Южный федеральный округ. 21 декабря в Краснодарском крае ветер до 23 м/с.

3. Уральский федеральный округ. 22 декабря сильный мороз на юге Тюменской области (температура ночью до -45°), на севере округа (до -50°). 21 - ночью 22 декабря на побережье Ямало-Ненецкого автономного округа ветер до 31 м/с.

4. Сибирский федеральный округ. 22 декабря сильный мороз в Новосибирской (температура ночью до -45°), Томской (до -48°), Омской (до -43°) областях. 21 - ночью 22 декабря в Хакасии сильный снег, мокрый снег (до 18 мм осадков), ветер до 22 м/с. Ветер в Алтайском крае до 21 м/с, в центральных районах Красноярского края до 25 м/с. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края продолжительная метель, ветер до 27 м/с.

5. Дальневосточный федеральный округ. 21 - ночью 22 декабря в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, на юге Камчатского края ветер 21-24 м/с.

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